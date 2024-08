Mattei sicuro: "La vera Lazio solo dopo la sosta. E sul mercato..."

Intervenuto in collegamento a Radiosei, il giornalista di fede laziale Stefano Mattei ha parlato di alcuni temi legati al mondo Lazio. In particolare si è espresso su centrocampo, attacco e difesa, soffermandosi su diversi singoli. Queste le sue parole: “Centrocampo? Servirebbe un regista classico che sappia giocare sul corto e sul lungo. Credo che sia più utile Alcaraz di Folorunsho in questo senso. Rovella deve crescere, tocca troppo il pallone, si inserisce poco e non verticalizza, Vecino è forse più pronto al momento in quel ruolo. Il vero equilibratore di questa squadra è però senza dubbio Dele-Bashiru“.

"Difesa? Casale commette ancora troppi errori, ma domani c’è da marcare Lucca e se giocasse Patric soffrirebbe la sua fisicità. Attacco? Noslin non si è visto tanto ma con due cross ha creato una palla gol e causato un rigore. È un modo diverso di interpretare il ruolo rispetto Tchaouna che invece di crossare rientra sul sinistro. Queste tre partite saranno importanti, ma la vera Lazio la scopriremo solo dopo la sosta, con l’inizio dell’Europa League“.