Mbappé accusato di stupro, Deschamps: "Vogliono incolparlo di tutto!"

Didier Deschamps, ct della Francia, è intervenuto ai microfoni di TF1 al termine dell'incontro vinto 2-1 contro il Belgio. Nel corso dell'intervista, il commissario tecnico è intervenuto anche sul tema Mbappé, accusato di stupro in Svezia: "In questo momento, sta uscendo ovunque, non importa come, ma dovete distinguere il vero dal falso. Ho l'impressione che alcuni vogliano incolparlo di tutto. Che sia un fatto o una finzione, non ho intenzione di discutere con lui su questo, è un uomo abbastanza grande e ha abbastanza mezzi per comunicare. Non sto puntando il dito contro nessuno, ognuno è libero di scrivere o dire quello che vuole, ma c'è un ambiente molto negativo. Non dico di sapere, perché non lo so, ma è meglio fare un passo indietro prima di dire tutto e il contrario di tutto. Eppure ci sono cose che non sono difficili da verificare, ma se si dà credito a qualcosa... Faccio un passo indietro, ma non è una cosa positiva per la squadra francese".