Messi al PSG, Al-Khelaifi: “Un giorno storico. Vogliamo vincere tutto”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Leo Messi, è intervenuto anche il presidente Nasser Al-Khelaifi. Il numero uno del PSG ha commentato l'arrivo del fenomeno argentino e ha fissato gli obiettivi del club. Di seguito le sue parole: "È un giorno storico, incredibile per questo club e per tutto il mondo del calcio. È un momento fantastico per tutti noi. Tutti conoscono Leo, è unico. L'unico ad aver vinto per 6 volte il Pallone d'Oro. Ha regalato la sua magia al calcio e sarà bellissimo per tutti i tifosi del Paris Saint-Germain e di tutto il mondo".

OBIETTIVI - "Ognuno sa quale sia il nostro obiettivo, ossia vincere ogni partita disponibile. Con l'arrivo di Leo proveremo ad avvicinarci ma non abbiamo ancora vinto nulla. Ora lavoriamo per vincere trofei. Abbiamo bisogno di mentalità vincente e disciplina per raggiungere l'obiettivo".

FAVORITI IN EUROPA - "Se siamo i favoriti non lo so ma sicuramente abbiamo un'ottima squadra. Non abbiamo vinto nulla, dobbiamo lavorare per vincere. L'anno scorso è successo quel che è successo. Come dice Leo la Champions non è una competizione facile. L'obiettivo è vincere, non ci nascondiamo. Adesso saremo principalmente concentrati dal campionato, dal 15 settembre penseremo alla Champions. Sì può dire che siamo favoriti, ma dobbiamo essere tranquilli. Abbiamo appena cominciato a lavorare".