Midtjylland-Lazio, momento nero per i danesi: in Europa per rialzarsi

RASSEGNA STAMPA - E' un momento difficile per il Midtjylland, partito a inizio stagione con l'obiettivo del titolo, ma che adesso si trova a dover fare i conti con una realtà ben diversa. Una vittoria nelle ultime nove partite per i lupi danesi che dal 2 agosto a questa parte hanno collezionato 5 sconfitte e 3 pareggi. Le sconfitte potevano essere addirittura sei se non fosse stato per il rigore di Evander nel recupero che ha consentito ai ragazzi di Capellas di agguantare il pari con la capolista Nordsjælland. L'ultima vittoria del Midtjylland risale al 29 agosto quando i rossoneri si imposero 2-0 sul campo del Brondby. L'Europa è un'occasione per rialzare la testa, ma davanti ci sarà una Lazio in grande spolvero. L'appuntamento è alle 18:45.