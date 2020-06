Mihajlovic: "Contro la Juve giocheremo per vincere, voglio attaccare"

Nella conferenza stampa che anticipa la partita contro la Juventus, Sinisa Mihajlovic ha parlato della sfida che attende il suo Bologna, promettendo un gioco offensivo che punti alla vittoria: "Loro hanno due gare in più nelle gambe? Noi dovremo sopperire dando quel venti per cento in più. Tattica attendista come hanno fatto Milan e Napoli in Coppa Italia? Se succede sarà perché loro ci chiudono, non certo per scelta mia: a me piace attaccare, giocare per vincere. Ho letto tutte le interviste fatte dai ragazzi in questi mesi: sono cresciuti, ora non parlano più di salvezza ma di Europa. Bisogna sempre guardare oltre, questo mi piace" ha detto il tecnico rossoblù. "Se batteremo la Juve la dedica sarà per l’ex presidente Gazzoni e per Alex Zanardi, che con la forza che ha sempre trasmesso è un esempio per tutti e noi tutti facciamo il tifo per lui. Spero che si risolva tutto bene” “Spero che i giocatori quando entreranno in campo pensino alle persone che hanno perso il lavoro o la vita in questo periodo: se possibile, vorremmo renderli felici per due ore".