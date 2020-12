Milan, Calabria e Saelemaekers in coro: "Testa alla Lazio"

L'ultimo esame della Lazio nel 2020 non sarà di certo una passeggiata. I biancocelesti, dopo il successo sul Napoli, faranno visita alla capolista Milan. Mercoledì sera a San Siro si conclude l'anno solare delle due squadre che vogliono trovare punti per ragioni differenti. I rossoneri devono tenere a distanza l'Inter e le altre inseguitrici, Immobile e compagni devono rimanere aggrappati al treno Champions. Davide Calabria e Alexis Saelemaekers si sono già proiettati verso la gara con un post su Instagram. L'esterno belga scrive: "Torniamo a Milano con 3 punti in più. Ora occhi sull'ultima partita dell'anno contro la Lazio", mentre il difensore: "Tre punti importantissimi dopo una grande partita in un campo difficile. Primato mantenuto ma adesso testa al match contro la Lazio per chiudere al meglio questo 2020!".