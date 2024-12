Milan, Conceicao ha accettato! Fonseca prepara le valigie...

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO 00.04 - Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Sergio Conceicao avrebbe accettato l'offerta presentata dal Milan. Si tratterebbe di un contatto fino al 2026. In questo momento la società rossonera starebbe avvertendo Fonseca della decisione presa.

"Un confronto duro con Ibrahimovic? Non ho parlato con nessuno! Non è successo niente. Mi sento solido sulla panchina del Milan". Queste le parole ai microfoni di Dazn di Paulo Fonseca dopo il pareggio con la Roma del suo Milan. 'Suo', almeno per il momento, perché le ultime indiscrezioni raccontano di una panchina traballante o forse più. Il tecnico portoghese nelle prossime ore rischia di dover salutare Milanello, le sue valigie sarebbero già pronte e una volta tornato nel centro sportivo, dovrà solo svuotare l'armadietto e lasciarlo in eredità al suo successore. In tal senso, le stesse voci che raccontano di un esonero sempre più vicino e di una lite avvenuta a fine partita con Ibra, oggi dirigente del Milan, parlano anche di un possibile arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Diavolo. L'ex esterno della Lazio si trova attualmente senza squadra dopo aver salutato il Porto in estate e sarebbe pronto a a raccogliere l'eredità di Fonseca per cercare di rilanciare il Milan. Per lui sarebbe pronto un contratto semestrale da 1 milione di euro, con opzione di rinnovo in estate in favore dei rossoneri.