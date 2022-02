Milan-Inter, trionfo rossonero a San Siro: Giroud ribalta Inzaghi

Il primo derby di Milano del 2022 se lo aggiudica il Milan. Nella sfida delle 18, valida per la 24esima giornata di Serie A, i rossoneri vincono in rimonta contro l'Inter. Una gara viva, maschia e senza esclusioni di colpe che si sblocca a fine primo tempo con il gol di Perisic. I nerazzurri sembrano in pieno controllo ma, nella ripresa, Oliver Giroud la ribalta nel giro di tre minuti. La doppietta del francese consente a Pioli di battere Inzaghi e di avvicinarsi ai rivali in classifica. Adesso il Milan è a -1, ma l'Inter ha una gara in meno da recuperare.