Milan - Lazio, i migliori scatti da San Siro de Lalaziosiamonoi.it - FOTO

Doccia fredda nel finale per la Lazio. San Siro sponda rossonera si rifà tabù, al netto però di 90' comunque convincenti contro la prima della classe. Dopo un avvio in salita per il doppio vantaggio milanista, la squadra di Inzaghi era riuscita ad agguantare il pari alzando il ritmo e macindo calcio per più di un tempo. La disattenzione nel finale, un po' in fotocopia con il primo gol di Rebic, consente poi a Theo Hernandez di diventare il man of the match. A seguire, i momenti più emozionanti della gara immortalati da Lalaziosiamonoi.it.