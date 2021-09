Milan – Lazio, Pioli: “Ottima gara contro una squadra di qualità. Vittoria meritata”

Si è conclusa 2 a 0 la gara tra Milan e Lazio. I biancocelesti hanno incassato a San Siro la prima sconfitta della stagione perdendo così il primo scontro diretto. Ai microfoni di Dazn è intervenuto Stefano Pioli: “Abbiamo dimostrato che il Milan può giocare bene. Queste sono partite di un livello molto alto e credo che oggi abbiamo dimostrato più qualità di loro vincendo meritatamente”.

LEAO – “È un punto di forza per quello che sta facendo. È solo il secondo campionato in Italia che sta giocando e ha solo 22 anni, deve diventare ancora più efficace in zona conclusiva. Con le qualità che ha salta quasi sempre l’uomo e ci da tante soluzioni ma così come Rebic. Il bello di allenare questi giocatori è che hanno caratteristiche diverse ma quando li metto in campo sono disponibili e si sacrificano per tutti”

IBRAHIMOVIC– “Erano 4 mesi che non giocava una partita e sono contento che sia andato molto bene e che stia bene. Ha una passione e al di la del talento credo che sia il fuoco che ha dentro a spingerlo ad allenarsi e a competere per essere il migliore. Quando sei così non senti gli anni che passano. Ogni giocatore ha una sua caratteristica. Quando vedi i compagni più esperti che ti insegnano molto soprattutto sulle partite importanti. Il mio compito e quello dello staff è facilitato quando hai giocatori esperti che ti aiutano. Abbiamo tante soluzioni offensive, mancava Giroud che ha già dimostrato il suo valore con la carriera che ha fatto, mancava Messias che ci dava delle caratteristiche che ci serviranno. Dobbiamo ancora crescere e migliorare ma io penso che con qualità e sacrificio per il bene della squadra proveremo a vincere ogni singola partita”

GESTIONE GARA - “Siamo stati molto bravi con i due giocatori offensivi che hanno lavorato bene su Ramos, Leiva e Acerbi. Ho chiesto ai miei di essere sempre aggressivi soprattutto su Milinkovic e Luis Alberto che sono giocatori di qualità. È stata un’ottima prestazione."

L'allenatore dei rossoneri è intervenuto anche in conferenza stampa: "Siamo soddisfatti della partita di oggi. Non sono sorpreso, conosco le qualità dei calciatori. Oggi abbiamo fatto tutto bene. Siamo contenti, abbiamo cominciato bene questo blocco di 7 partite e le altre 6 saranno molto difficili. La squadra ha lavorato bene. Credo che il concetto sia abbastanza semplice anche se non è così scontato. Giochiamo per come ci alleniamo e ci alleniamo per come vogliamo giocare. Adesso abbiamo la testa alla prossima".