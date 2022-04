Milan, Pioli punta la Lazio: l'allenamento dei rossoneri

Fonte: Milannews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lazio scende in campo domenica 24 aprile per sfidare il Milan nella 34° giornata di Serie A. Adrenalina a mille, il big match può essere decisivo per quel che concerne la zona Europa, sempre più fonte di desiderio dei giocatori biancocelesti. Reduci del ko contro l'Inter in Coppa Italia, come riporta MilanNews.it, la squadra di Stefano Pioli si è ritrovata a Milanello per pranzo e nel primo pomeriggio ha svolto una prima parte di sessione in palestra con l'attivazione muscolare. Tra i giocatori rossoneri, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il centro sportivo dopo aver effettuato un lavoro a parte senza proseguire con i suoi compagni di squadra. Successivamente, il tecnico Pioli e lo staff hanno seguito i calciatori sul campo rialzato per un lavoro di scarico a secco con esercitazioni e allunghi. Per domani è previsto un allenamento al mattino.