Milan, Pioli: "Questo gruppo ha qualità, ma la mia prima Lazio..."

Il Milan ha battuto il Bologna nel primo impegno della nuova Serie A. Un 2-0 nel segno di Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta, in una gara intensa e in cui i rossoblu hanno comunque avuto le occasioni per riaprire il discorso. Al termine della partita, ai microfoni di SkySport, è intervenuto Stefano Pioli che, a domanda se questo Milan fosse la squadra con più qualità allenata in carriera, ha risposto così: "Sicuramente questa è una squadra che ha un livello alto, ci sono giovani di prospettiva e campioni come Zlatan; ma anche la mia Lazio del primo anno era un gruppo che aveva tanta qualità e infatti arrivammo terzi...". Una stagione capolavoro quella 2014/2015 dei biancocelesti, culminata nell'epica sfida del San Paolo, vinta 2-4 contro il Napoli e che consentì a Pioli e ai suoi di conquistare l'accesso ai playoff di Champions League.