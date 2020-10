Milan - Roma, Giacomelli colpisce ancora: rigore scandaloso concesso ai giallorossi

Con il Var sembra incredibile che alcune scelte vengano prese senza l'aiuto della tecnologia. Nel match tra Milan e Roma il direttore di gara Giacomelli ha infatti assegnato un calcio di rigore alla squadra di Fonseca che ha dell'incredibile. Dalle immagini si vede infatti chiaramente che non è Bennacer a prendere il piede di Pedro ma il contrario. Di fatto l'arbitro ha quindi invertito i falli e nonostante le proteste dei giocatori rossoneri non è andato a rivedere l'immagine al Var che allo stesso modo non lo ha comunque richiamato. Poco dopo lo stesso Giacomelli assegna calcio di rigore anche al Milan per il fallo di Mancini su Calhanoglu, scelta discutibile anche in questo caso visto che il difensore della Roma calcia nel vuoto. Anche in questo caso nessuna revisione al Var. Un errore per parte ma decisamente non una gran figura del direttore di gara.

