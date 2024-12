Milan - Roma, Marelli spiega su Reijnders-Pisilli. In Fiorentina - Lazio invece... 

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Minuto 43 di Milan - Roma, nell'area di rigore giallorossa c'è un contatto tra Reijnders e Pisilli con tutto San Siro che urla al rigore. L'arbitro Fabbri non è di questo avviso e non assegna il tiro dal dischetto, anzi espelle Fonseca per proteste eccessive. Ai microfoni di Dazn Luca Marelli analizza così la situazione: "L'unico dubbio che rimane è sulla gamba di richiamo, che però striscia sul terreno di gioco e se non ci fosse stato il movimento in verticale di Reijnders non ci sarebbe stato contatto tra i due giocatori. La decisione dell'arbitro mi trova concorde perché Pisilli non ha compiuto un movimento verso Reijnders, ma in orizzontale per frapporsi all'eventuale tiro di Reijnders".

Di fatto secondo Marelli il contatto tra Reijnders e Pisilli, che è abbastanza chiaro, sarebbe da non considerare falloso in relazione alla dinamica dell'azione, visto che il centrocampista della Roma non fa il movimento verso l'avversario, ma punta a chiudere lo spazio dell'eventuale conclusione. Tutto ciò non venne considerato dallo stesso Marelli in occasione del contatto tra Nuno Tavares e Dodo in Fiorentina - Lazio del 22 settembre: in quell'occasione la dinamica venne totalmente ignorata, ci si soffermò soltanto sul fatto che lo step on foot sia codificato come fallo e quindi rigore ineccepibile (secondo Marelli).