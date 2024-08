Milinkovic, che perla su punizione! L'Al Hilal festeggia - VIDEO

La Lazio perde male contro l'Udinese, ma dall'altra parte del mondo gioisce Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è sceso in campo con l'Al-Hilal nella prima giornata del campionato saudita contro l'Al Akhdoud. Il risultato è di 0-3, con l'ex biancoceleste che ha messo il punto esclamativo sulla gara con un bellissimo gol su punizione. Si tratta della sua prima rete su calcio piazzato dai tempi della Lazio. Di seguito il video.

Sergej Milinković-Savić’s goal was his first free kick since joining Al-Hilal from Lazio last season.#Alhilal #Alokhdoud #الهلال_الاخدودpic.twitter.com/qTQNJsyeJ6