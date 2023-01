MIXED ZONE | Lazio, Marusic: "Non abbiamo limiti. Champions? A fine stagione..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la vittoria ottenuta all'Olimpico contro il Milan, Adam Marusic ha analizzato la prova della Lazio ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo giocato molto bene dal primo minuto, volevamo questa partita. L’abbiamo preparata bene, giocato bene, abbiamo vinto. Questa vittoria è molto importante per tutti noi. Con le grandi non sbagliate mai? Sì, fino a questo momento abbiamo fatto grandi partite con grandi squadre. Però dobbiamo giocare anche con le cosiddette piccole, dobbiamo continuare così a lavorare, come stiamo facendo. Scelta di Sarri di schierarti a destra? Una scelta sua, una domanda per lui. Ho giocato anche prima come terzino destro. Sono stato concentrato per tutta la partita, Leao è sempre difficile da marcare. Sono contento perché ho giocato una grande partita”.

CAMBIAMENTO - “Differenze contro le piccole e le grandi? Forse si tratta di motivazione, più che concentrazione. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, continuare a lavorare. Spero che nella prossima partita contro queste squadre più piccole giocheremo il calcio di questa sera. Lazio da Champions? È il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare così, giocare ogni partita come quella di questa sera e alla fine vediamo dove siamo”.

LIMITI - "Noi non abbiamo limiti, dobbiamo solamente giocare come abbiamo fatto questa sera e alla fine facciamo i conti. Ti trovi meglio a destra o sinistra? Gioco come terzino sinistro, ma ho sempre giocato come terzino destro, anche in nazionale. Gioco dove il mister mi schiera, non ho problemi”.

200 CON LA LAZIO - “200 partite con la Lazio, ci pensavi quando sei arrivato? Ho lavorato per questo, un numero molto importante per me. Sono contento e orgoglioso di aver giocato così tante sfide con la maglia della Lazio, spero di farne molte altre. Gambe un po’ pesanti nelle prime del 2023? Abbiamo parlato tanto dopo le prime due partite dell’anno, queste ultime tre le abbiamo fatte meglio. Secondo me anche contro l’Empoli in casa avevamo giocato bene, poi è arrivato quel gol alla fine. È successo ormai. Noi dobbiamo giocare come abbiamo fatto nelle ultime tre”.

IMMOBILE - “Immobile? Sta sempre con noi, dentro lo spogliatoio, non vede l’ora di tornare a giocare. È molto importante per tutta la squadra”.

