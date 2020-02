Moggi: "Lazio discontinua, può perdere qualsiasi gara. E se si fa male Immobile?"

Ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi si è espresso sulla lotta Scudetto, dicendo la sua anche sulla Lazio. Di seguito, alcuni stralci del suo intervento: "Io dico sempre che la squadra vince grazie alle giocate dei suoi giocatori e Lazio-Inter ha confermato che il campionato lo vince la Juventus perché l’avversario non è la Lazio, è l’Inter. Si vede lontano un miglio che l’Inter è più squadra, la Lazio al momento è più in forma ma può perdere qualsiasi gara. È una squadra discontinua, anche se ha fatto 19 partite senza perdere. Ha un’ottima squadra e degli ottimi singoli, sicuramente ha il miglior centrocampo della Serie A, ma bisognerà vederla nel lungo periodo. Fino a poco fa la Lazio giocava per la qualificazione alla Champions League e non aveva grossi problemi, ora dovrà lottare per lo Scudetto. Il problema della Lazio è che se si fa male Immobile chi lo sostituisce? Idem per Leiva e altri. Il campionato è ancora lungo, mancano tante partite".

Lazio, Briga: “Un gruppo così unito rende tutto possibile, bisogna crederci” - FT

Genoa - Lazio, biglietti “bruciati”: il settore ospiti è già esaurito

TORNA ALLA HOMEPAGE