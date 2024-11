Monaco, Hutter: "Ammiro Sarri e Zeman. Contro la Lazio di Inzaghi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi torna la Champions League. Tra le italiane scenderà in campo il Bologna contro il Monaco, ancora alla ricerca dei primi tre punti nella massima competizione europea. In occasione della gara, il tecnico dei francesi Adolf Hutter ha rilasciato delle dichiarazioni a La Reupubblica. Si è espresso sul valore della Serie A, elogiandola, ma anche su alcuni allenatori che lo hanno ispirato. Ci sono diversi ex Lazio nella lista. Ecco di seguito le sue parole: "I risultati non vi mancano: penso alle coppe di Roma e Atalanta, alle finali di Inter e Fiorentina. Gasperini è un tecnico molto internazionale, come anche Inzaghi e Spalletti che ho battuto, uno alla Lazio e l'altro all'Inter, quando allenavo l'Eintracht. Ammiro tantissimo Sarri e ammiravo Zeman, anche se in Svizzera gli diedi un 7-0: il suo Lugano difendeva alto, il mio Young Boys pressava subito e segnava".