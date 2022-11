Mondiale Qatar 2022, il calendario completo dai gironi alla finale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Campionato da accantonare fino a gennaio, l'attenzione del calcio internazionale si sposta ora sul Mondiale in Qatar a cui purtroppo l'Italia non parteciperà. In moltissimi comunque anche dal nostro paese seguiranno le gesta delle Nazionali nella prima edizione invernale del Mondiale: ecco quindi il calendario completo della competizione, dalla fase a gironi che comincerà lunedì 21 novembre alla finalissima del 18 dicembre.

FASE A GIRONI

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE

Senegal-Olanda (Gruppo A, ore 11:00)

Inghilterra-Iran (Gruppo B, ore 14:00)

Qatar-Ecuador (Gruppo A, ore 17:00)

Stati Uniti-Galles (Gruppo B, ore 20:00)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE

Argentina-Arabia Saudita (Gruppo C, ore 11:00)

Danimarca-Tunisia (Gruppo D, ore 14:00)

Messico-Polonia (Gruppo C, ore 17:00)

Francia-Australia (Gruppo D, ore 20:00)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

Marocco-Croazia (Gruppo F, ore 11:00)

Germania-Giappone (Gruppo E, ore 14:00)

Spagna-Costa Rica (Gruppo E, ore 17:00)

Belgio-Canada (Gruppo F, ore 20:00)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

Svizzera-Camerun (Gruppo G, ore 11:00)

Uruguay-Corea del Sud (Gruppo H, ore 14:00)

Portogallo-Ghana (Gruppo H, ore 17:00)

Brasile-Serbia (Gruppo G, ore 20:00)

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Galles-Iran (Gruppo B, ore 11:00)

Qatar-Senegal (Gruppo A, ore 14:00)

Olanda-Ecuador (Gruppo A, ore 11:00)

Inghilterra-Stati Uniti (Gruppo B, ore 20:00)

SABATO 26 NOVEMBRE

Tunisia-Australia (Gruppo D, ore 11:00)

Polonia-Arabia Saudita (Gruppo C, ore 14:00)

Francia-Danimarca (Gruppo D, ore 17:00)

Argentina-Messico (Gruppo C, ore 20:00)

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Giappone-Costa Rica (Gruppo E, ore 11:00)

Belgio-Marocco (Gruppo F, ore 14:00)

Croazia-Canada (Gruppo F, ore 17:00)

Spagna-Germania (Gruppo E, ore 20:00)

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

Camerun-Serbia (Gruppo G, ore 11:00)

Corea del Sud-Ghana (Gruppo H, ore 14:00)

Brasile-Svizzera (Gruppo G, ore 17:00)

Portogallo-Uruguay (Gruppo H, ore 20:00)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE

Ecuador-Senegal (Gruppo A, ore 16:00)

Olanda-Qatar (Gruppo A, ore 16:00)

Galles-Inghilterra (Gruppo B, ore 20:00)

Iran-Stati Uniti (Gruppo B, ore 20:00)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE

Australia-Danimarca (Gruppo D, ore 16:00)

Tunisia-Francia (Gruppo D, ore 16:00)

Polonia-Argentina (Gruppo C, ore 20:00)

Arabia Saudita-Messico (Gruppo C, ore 20:00)

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

Croazia-Belgio (Gruppo F, ore 16:00)

Canada-Marocco (Gruppo F, ore 16:00)

Giappone-Spagna (Gruppo E, ore 20:00)

Costa Rica-Germania (Gruppo E, ore 20:00)

VENERDÌ 2 DICEMBRE

Ghana-Uruguay (Gruppo H, ore 16:00)

Corea del Sud-Portogallo (Gruppo H, ore 16:00)

Serbia-Svizzera (Gruppo G, ore 20:00)

Camerun-Brasile (Gruppo G, ore 20:00)

OTTAVI DI FINALE

SABATO 3 DICEMBRE

Partita 1: Prima classificata Gruppo A vs Seconda classificata Gruppo B (ore 16:00)

Partita 2: Prima classificata Gruppo C vs Seconda classificata Gruppo D (ore 20:00)

DOMENICA 4 DICEMBRE

Partita 3: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (ore 16:00)

Partita 4: Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A (ore 20:00)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE

Partita 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (ore 16:00)

Partita 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (ore 20:00)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE

Partita 7: Prima Gruppo F-Seconda Gruppo E (ore 16)

Partita 8: Prima Gruppo H-Seconda Gruppo G (ore 20)

QUARTI DI FINALE

VENERDÌ 9 DICEMBRE

Partita 9: Vincente Partita 5 vs Vincente partita 6 (ore 16:00)

Partita 10: Vincente Partita 1 vs Vincente partita 2 (ore 20:00)

SABATO 10 DICEMBRE

Partita 11: Vincente Partita 7 vs Vincente Partita 8 (ore 16:00)

Partita 12: Vincente Partita 3 vs Vincente Partita 4 (ore 20:00)

SEMIFINALI

MARTEDÌ 13 DICEMBRE

Vincente Partita 10-Vincente Partita 9 (ore 20:00)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE

Vincente Partita 12 vs Vincente Partita 11 (ore 20:00)

FINALI

SABATO 17 DICEMBRE

Finale 3°- 4° posto (ore 16:00)

DOMENICA 18 DICEMBRE

Finale 1°- 2° posto (ore 16:00)