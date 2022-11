Mondiali 2022, la Serbia in volo per il Qatar: la foto social con Milinkovic...

TUTTOmercatoWEB.com

Poco meno di 24 ore e poi si alzerà il sipario sul Mondiale in Qatar. Le Nazionali sono pronte a scendere in campo e tra queste c'è anche la Serbia di Milinkovic - Savic. Il biancoceleste sta vivendo un momento d'oro, solo due giorni fa è diventato papà della piccola Irina, ed è pronto a disputare la manifestazione più importante del calcio insieme ai suoi compagni. La Federazione ha postato sui social una foto del team della squadra in partenza per il Qatar: "Stiamo volando verso Doha e Qatar! La Serbia sta arrivando!", foto di gruppo con in primo piano con Milinkovic super sorridente.