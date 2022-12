Mondiali 2022 | La Spagna fa harakiri con il Giappone ma è la Germania ad andare a casa

TUTTOmercatoWEB.com

I Mondiali in Qatar non smettono di riservare grandissime sorprese. Dopo l'eliminazione del Belgio a favore della Croazia un'altra big crolla e saluta il Mondiale ai gironi. La Germania di Hans-Dieter Flick batte il Costa Rica, che pure ha messo non poca paura ai teutonici, per 2-4 in una gara tutt'altro che scontata ma in virtù del successo del Giappone sulla Spagna e della differenza reti a favore degli spagnoli è eliminata. In rete Gnabry, Havertz con una doppietta e Füllkrug; Tejeda e Vargas invece i marcatori della Costa Rica.

Clamoroso invece il successo del Giappone che non solo si qualifica agli ottavi ma anche come prima del Gruppo E. La Spagna di Luis Enrique parte alla grande con la rete di Morata e domina nel primo tempo, nella ripresa però i nipponici alzano la testa e trovano prima la rete del pareggio con Doan e poi passa in vantaggio con la rete di Tanaka prima annullata e poi convalidata al Var. Giappone che incontrerà la Croazia, la Spagna se la vedrà con il Marocco.