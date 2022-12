Mondiali 2022 | Lukaku sbaglia tutto e condanna il Belgio: Croazia e Marocco agli ottavi

TUTTOmercatoWEB.com

Il Marocco e la Croazia staccano il pass per gli ottavi di finali del Mondiale in Qatar. Tutto facile per la Nazionale di Hoalid Regragui che si impone sul Canada per 2-1 con le reti di Ziyech in apertura di gara e di En-Nesyri. Il secondo gol della storia del Canada è invece un'autorete di Aguerd. Il Marocco si qualifica come prima nel girone con 7 punti.

Succede di tutto invece nella gara tra Croazia e Belgio non tanto per i gol, il match è finito 0-0, ma per le emozioni che la gara ha regalato. Una gara tirata nel primo tempo ma che nella ripresa ha riservato tanti colpi di scena soprattutto dopo l'entrata di Lukaku. L'attaccante dell'Inter sciupa almeno tre occasioni nitide da gol, di cui una clamorosa nel finale, e non riesce a portare in vantaggio il Belgio. Triplice fischio e i Diavoli Rossi sono eliminati, è la Croazia ad approdare agli ottavi come seconda nel girone dietro al Marocco.