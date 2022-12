Mondiali Argentina | Scaloni non trattiene le lacrime: "Messi il migliore della storia"

Che gioia per l'Argentina e il suo popolo. A otto anni di distanza dall'ultima volta, l'Albiceleste torna a disputare una finale Mondiale. Battuta la Croazia con un secco 3-0 in semifinale. L'avversaria arriverà dal match di questa sera tra Marocco e Francia. Messi e compagni avranno l'occasione di vendicare quella sfortunata sconfitta ai supplementari contro la Germania in terra brasiliana. Tra i protagonisti della cavalcata argentina c'è sicuramente Lionel Scaloni che, al triplice fischio della semifinale, non è riuscito a trattenere le lacrime. Emozioni troppo forti per l'ex difensore della Lazio che, dopo la Copa America, sogna anche quella del mondo da allenatore. In conferenza stampa post partita il tecnico argentino ha detto: "Sto cercando di non emozionarmi ma non è semplice, sono dove ogni argentino vorrebbe essere. Chi vorrei in finale? Non scelgo gli avversari, chi sarà sarà. Messi? Essendo argentino sembro di parte, ma è da tempo che dico che è il migliore della storia. E' emozionante, ogni volta che lo vedi giocare ti genera qualcosa".