Mondiali in Qatar, ipotesi inizio anticipato: ecco il motivo

I Mondiali di calcio in Qatar a cui l'Italia purtroppo non parteciperà, fungeranno come un vero e proprio spartiacque nella stagione di Serie A 2022/2023. Attualmente la data designata per l'inizio del torneo è quella del 21 novembre, ma in queste ore qualcosa sembra dover cambiare: gli organizzatori starebbero infatti pensando di anticipare alla sera del 20 novembre la sfida tra Qatar e Ecuador, la quale andrebbe quindi a precedere quella tra Senegal e Olanda fissata per la mattina del 21. Perchè? Il Qatar vuole organizzare una cerimonia d'apertura in pompa magna e per questo la proposta è già stata inoltrata alla Fifa per essere valutata. Se il cambiamento venisse ufficializzato creerebbe non pochi problemi ai migliaia di spettatori che dovranno dirigersi nel paese qatarino.