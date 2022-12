Mondiali | Marocco - Portogallo e Inghilterra - Francia: probabili formazioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Mondiale di Qatar 2022 ha emesso i vendetti per quanto riguarda la prima semifinale: sarà Croazia - Argentina. Brasile e Olanda sono state così costrette a dire addio ai quarti di finale, con i rigori fatali in in entrambi i casi. Oggi si conosceranno le altre due semifinaliste che usciranno fuori da Marocco - Portogallo e Inghilterra - Francia. Di seguito le probabili formazioni.

Marocco - Portogallo

Marocco (4-3-3) - Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT: Regragui.

Portogallo (4-3-3) - Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Pepe, Cancelo; Otávio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix. CT: Santos.

Inghilterra - Francia

Inghilterra (4-3-3) - Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden. CT: Southgate.

Francia (4-2-3-1) - Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps.