Mondiali Qatar | Accuse di biscotto: nel 2012 la Spagna salvò l'Italia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Spagna ha perso la terza partita del girone a Qatar 2022 contro il Giappone, ma ha ottenuto la qualificazione agli ottavi a discapito della Germania per la differenza reti favorevole. Per assurdo sono stati proprio i tedeschi a salvare le Furie rosse, perché in caso di vittoria del Costa Rica (nel secondo tempo i centramericani sono stati in vantaggio) anche la squadra di Luis Enrique avrebbe salutato il torneo. Dal fischio finale della partita contro i nipponici la Spagna ha subito dalla critica anche accuse di biscotto: la qualificazione infatti non è mai stata in discussione (la Germania sarebbe stata costretta a vincere con 7 gol di scarto) e in un colpo solo gli iberici hanno beccato il Marocco invece della Croazia agli ottavi (anche se la nazionale africana ha sopravanzato i balcanici nel girone) ed evitato la parte di tabellone in cui quasi sicuramente sarebbe finito il Brasile. Considerando il passato però le accuse sembrano almeno eccessive: nel 2012 infatti fu proprio la Roja a salvare l'Italia dall'eliminazione. Nel girone C di Euro 2012 la Spagna capitò con Italia, Croazia e Irlanda e prima della terza e ultima giornata il calendario prevedeva Spagna-Croazia e Italia-Irlanda, con le prime due nazionali a quota 4 punti, gli azzurri a 2 e gli irlandesi a 0. In virtù del numero di gol segnati negli scontri diretti, in caso di pareggio da 2-2 in poi tra Spagna e Croazia, l'Italia avrebbe abbandonato la competizione: praticamente la stessa situazione del 2004, quando poi Svezia-Danimarca finì proprio 2-2. In quell'occasione però la Spagna vinse 1-0 (anche lo 0-0 avrebbe evitato il biscotto), eliminando Modric e compagni e spianando la strada alla squadra di Prandelli, vittoriosa per 2-0 sull'Irlanda. Alla fine le due nazionali si ritrovarono in finale e finì male per gli azzurri, sconfitti 4-0 dalle Furie rosse.