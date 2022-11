Mondiali Qatar | Brasile-Serbia, entra in campo un obiettivo di mercato della Lazio

La prima giornata della fase a gironi di Qatar 2022 si chiude con il match tra Brasile e Serbia, uno dei più interessanti in questa prima fase della competizione. Tantissimi i calciatori in campo che militano nella Serie A. Dai due Milinkovic a Danilo, passando per Lukic, Milenkovic e Alex Sandro. Al 57esimo del match hanno fatto il loro ingresso in campo altri due "italiani". Radonjic del Torino e Ivan Ilic del Verona. Il secondo è un dichiarato obiettivo di mercato della Lazio che lo ha cercato scorsa estate e continua a seguirlo a distanza anche in questi mesi. Il club biancoceleste lo ha messo nel mirino e potrebbe tornare presto alla carica, stavolta con l'affondo decisivo. Molto dipende anche dal futuro di Luis Alberto.