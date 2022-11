Mondiali Qatar | Lewandowski non incide: la Polonia fa 0-0 con il Messico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È fatale l'errore dal dischetto di Robert Lewandowski dal dischetto al 58'. L'attaccante polacco si fa incantare da Ochoa e fallisce l'occasione di regalare alla sua nazionale i primi tre punti di questo Mondiale. Nel pomeriggio si sono affrontate allo Stadium 974 Polonia e Messico. Le due formazioni, che fanno parte del Gruppo C insieme ad Arabia Saudita e Argentina, si sono equivalse finendo la partita in pareggio senza gol. Il bomber del Barcellona vive un'incubo in questa competizione: non ha ancora mai segnato nel torneo nonostante le attuali quattro presenze. Dopo la prima giornata al comando del girone ci sono clamorosamente gli arabi a punteggio pieno. Seguono Messico e Polonia a 1, chiude l'albiceleste ferma a 0. Appuntamento a sabato e mercoledì per la seconda giornata.