Mondo del calcio in ansia per Tacconi: ricoverato in prognosi riservata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mondo del calcio e della Juventus in apprensione per Stefano Tacconi. L'ex calciatore è infatti ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia all'Ospedale di Alessandria dopo aver accusato un malore in mattinata ad Asti. Il 64enne è stato trasportato in modo immediato al pronto soccorso di Asti per poi essete trasferito in un secondo momento. Le sue condizioni sarebbero serie.