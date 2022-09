Montenegro, i convocati di mister Radulovic: la scelta su Marusic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Adam Marusic sarà uno dei tanti biancocelesti che partiranno con la propria nazionale. Il terzino della Lazio è stato convocato dal ct Miodrag Radulovic per il doppio impegno del Montenegro in Nations League contro la Bosnia (23 settembre) e la Finlandia (26 settembre). Il difensore biancoceleste sarà l'unico che milita in Serie A tra i convocati montenegrini. Con lui c'è l'altro pilastro della Nazionale, Savic dell'Atletico Madrid.