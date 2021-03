Morte Guerini / Tare, Matri e la Nord in visita alla famiglia: il ds commosso nel ricordo

La morte di Daniel Guerini ha sconvolto in direzione trasversale l'intero ambiente biancoceleste. Questo perché Daniel non era solo un giocatore della Primavera, era un ragazzo che la Lazio l'ha vissuta come parte integrante della propria esistenza. Conosciuto fra la tifoseria, amante di quei colori al punto da toccare con mano il confine fra l'essere un sostenitore e difendere l'Aquila in campo. Un unico insieme. Daniel aveva il cuore d'oro, in grado di contagiare chi gli era attorno. Valori che inevitabilmente si sono riversati, come una corrente fluida emozionale, al di fuori dell'anima di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. È il caso del ds della Lazio, Igli Tare, in visita nelle scorse ore insieme ad Alessandro Matri, alla famiglia di Guerini. Il dirigente dei capitolini non è riuscito a trattenere le lacrime. Commosso anche il collaboratore. Sconvolti e presenti in giornata anche i ragazzi del Direttivo che non hanno voluto far mancare il loro abbraccio "globale" a una famiglia colpita, duramente, nel profondo dell'esistenza. Ferite che non si rimargineranno, mai.