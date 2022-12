Morte Pelé, in Brasile ci saranno 3 giorni di lutto nazionale: le celebrazioni

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Sono giorni di emozioni forti per il Brasile, diviso tra la speranza dopo gli anni oscuri del bolsonarismo e la tristezza per la scomparsa del suo simbolo, per il quale sono stati decretati tre giorni di lutto nazionale. Il funerale si svolgerà in forma privata. O Rei sarà sepolto nel Memorial, cimitero della città di Santos, dove il porto sarà ribattezzato Pelé e dove nel club di calcio si voterà la mozione che chiede il ritiro della maglia numero 10. Pelé sarà ricordato e celebrato a Copacabana nel passaggio tra il 2022 e il 2023: sarà proiettato sui maxischermi un video con i suoi gol e le sue grandi imprese. A riportarlo è Il Messaggero.