Muriqi, tifosi del Leeds scatenati sui social: "No grazie"

Aria di cambiamenti in casa Lazio che in questa sessione di mercato è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri. Per procedere a operare gli acquisti però c'è bisogno di alcune cessioni e quella di Vedat Muriqi è in cima alla lista. Sull'attaccante si è fatto forte l'interesse del Leeds che, come anticipato dalla nostra redazione, ha già avuto i primi contatti con la società biancoceleste.

La notizia ha fatto in poco tempo il giro del web e dall'Inghilterra le reazioni dei tifosi dei Peacocks non si sono fatte attendere: "1 gol in 34 partite con la Lazio. No grazie", "Basta guardare i suoi numeri, credo che potrei fare meglio anche io. Se questa è la strada che stiamo imboccando sono preoccupato" e ancora: "Su 21 partite, si è seduto in panchina 10 volte, ha iniziato una volta, e in totale ha giocato 206 minuti in Serie A in questa stagione. Non ha segnato e fatto assist. No grazie". Insomma sui social i supporter del Leeds hanno già bocciato l'eventuale acquisto.