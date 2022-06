Napoli, Brasile ed Emirati in pressing su Mertens: ma la Lazio…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Dries Mertens è appeso a un filo. L'attaccante belga vorrebbe restare a Napoli, ma l'accordo per il rinnovo con De Laurentiis fatica ad arrivare. Il miglior marcatore della storia del club partenopeo dunque potrebbe salutare la squadra che lo ha visto crescere e la città che lo ha reso un idolo. Non mancano di certo le offerte per il numero 14 che, però, ha una richiesta specifica. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, per il giocatore la primarietà è rimanere a certi livelli in Europa per raggiungere a fine anno il suo terzo mondiale dopo Brasile 2014 e Russia 2018. Risulta difficile, dunque, un suo trasferimento in Brasile o negli Emirati Arabi dove è molto richiesto. Più plausibile un passaggio alla Lazio di Sarri che gli ha svoltato la carriera trasformandolo in una prima punta. Ciro, così come lo chiamano i tifosi azzurri, proverà in tutti i modi a prolungare con il Napoli, ma il tempo stringe e va presa una decisione definitiva.