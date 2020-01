Napoli, è crisi nera: la Fiorentina passa 2-0 al San Paolo

Il Napoli perde ancora, per la quarta volta consecutiva in casa. La squadra di Gattuso esce dal San Paolo a testa bassa, sconfitta per 2-0 dalla Fiorentina. Chiesa sblocca la gara dopo 26 minuti, Vlahovic la chiude nella seconda frazione raccogliendo un assist vincente di Lirola. È crisi nera per i prossimi avversari della Lazio in Coppa Italia. Martedì lo scontro valido per i quarti di finale della competizione.