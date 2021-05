Napoli, Edo De Laurentiis sbotta: “Gol regolare non convalidato”. Ma contro la Lazio...

Edoardo De Laurentiis non ci sta. Il vicepresidente del Napoli e figlio di Aurelio si è sfogato dopo il match tra i partenopei e il Cagliari. Al centro delle polemiche il gol del 2-0 annullato a Osimhen per una leggerissima spinta ai danni di Godin. Fabbri annulla la rete e il VAR non interviene. Nel finale arriva la beffa con Nandez che sigla il gol del pareggio. Sul suo profilo Instagram, Edoardo ha criticato la direzione arbitrale: "A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare... che tristezza... Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo della SSCNapoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, utilizzo VAR... e poi? Accade l'impossibile. Mazzoleni al bar non al Var".

I DE LAURENTIIS ROMPONO IL SILENZIO - Qualche giorno fa la famiglia De Laurentiis si era espressa anche dopo il match con la Lazio, senza però commmentare le scelte arbitrali. Su Twitter, Aurelio aveva apprezzato la prestazione degli azzurri con un: "Che grande spettacolo. Continuiamo così". Dopo il patron, anche suo figlio ha rotto il silenzio stavolta con un attacco verso la classe arbitrale. Sono queste le uniche uscite della società partenopea, ormai in silenzio stampa da diversi mesi.