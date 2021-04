Napoli, giallo pesante per Demme: non sarà a disposizione contro la Lazio

All'ottantesmo minuto di Napoli-Inter, Diego Demme stende irregolarmente Barella lanciato in contropiede fermando il contrattacco nerazzurro. L'arbitro Doveti non può far altro che sventolare il cartellino giallo in faccia al centrocampista partenopeo che era nella lista dei diffidati. Il numero 4 non sarà dunque a disposizione di Gattuso nel prossimo match di campionato in cui il Napoli affronterà la Lazio giovedì 22 aprile alle 20:45.