Napoli, Insigne: "La Lazio è stata solo più concreta, ha avuto due occasioni"

Nel corso dell'evento di presentazione del nuovo calendario 2021 del Napoli, Lorenzo Insigne ha parlato del match giocato ieri contro la Lazio: “Cosa è mancato ieri al Napoli? Sicuramente c’era un po’ di stanchezza. Quando affronti queste squadre forti ogni tre giorni diventa difficile. Penso che sia stato più questo che non quello tecnico-tattico. Sono stato con loro in questi giorni e hanno preparato la partita in maniera ottima, come facciamo sempre col mister Gattuso. Ripeto, penso sia stato un aspetto fisico, affrontare prima l’Inter e poi la Lazio a distanza di tre giorni e per di più fuori casa. Vedendo la Lazio, non è che abbia fatto più rispetto a noi. Ha avuto due occasioni ed è stata concreta, tutto qui. Le assenze si fanno sentire ma non devono diventare alibi. Penso che il risultato di ieri non era frutto dell’assenza di Insigne o Mertens. Penso che se ieri ci fossimo stati con la testa, non avremmo perso. Quella di ieri è stata partita sottotono e dispiace ma ora abbiamo questa partita di mercoledì con un Torino in difficoltà e verranno agguerriti ma dobbiamo farci trovare pronti perché siamo il Napoli”.