Napoli - Lazio, le probabili formazioni: tornano Pedro e Milinkovic dall'inizio

Dopo Mosca c'è Napoli. Al 'Maradona' i biancocelesti dovranno cercare di fermare la squadra di Spalletti, che attualmente non sta vivendo un momento positivo vista la sconfitta con l'Inter e i vari indisponibili. Sarri cambierà poco rispetto alla sfida con la Lokomotiv: torneranno titolari Reina in porta, Lazzari in difesa, Cataldi e Milinkovic a centrocampo e Pedro in attacco.

Le probabili formazioni:

Serie A - 13^ giornata

Domenica 28 novembre 2021, ore 20:45

Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Demme, Elmas, Mertens. All.: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Leiva, Escalante, Akpa Akpro, Basic, Zaccagni, Muriqi, Moro, Romero. All.: Sarri.

ARBITRO: Orsato di Schio

ASSISTENTI: Mondin - Ranghetti

QUARTO UOMO: Cosso

VAR: Di Paolo

AVAR: Vivenzi