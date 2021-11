Napoli-Lazio, multa per la società biancoceleste: il motivo

La Lazio è stata multata dal Giudice Sportivo. Le due sanzioni, una da 10mila euro e l'altra da 3mila euro, derivano dal comportamento dei tifosi biancocelesti durante la partita di ieri sera contro il Napoli. I supporters laziali, secondo quanto appreso dai collaboratori della Procura federale, avrebbero insultato gli avversari con dei cori razzisti di matrice territoriale e lanciato in campo un fumogeno e un bengala.

IL COMUNICATO - "Ammenda di €10.000,00: alla Soc. LAZIO per aver intonato ripetutamente, circa la totalità dei suoi sostenitori assiepati nel settore ospiti, cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura federale posizionati, rispettivamente, sotto il settore ospiti (adiacente Curva A), sotto il settore della Curva B e in posizione mediana tra le due panchine. Ammenda di €3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e un bengala".