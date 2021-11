Napoli – Lazio, Spalletti: “Sarà una gara di livello, loro stanno facendo bene. E su Sarri…”

Sarà una gara importante quella di domani sera al Maradona tra Napoli e Lazio, un vero e proprio scontro diretto che inciderà notevolmente sul prosieguo delle due squadre. Alla vigilia del big match è intervenuto in conferenza stampa Luciano Spalletti per presentare la gara, queste le sue dichiarazioni: “La gara di domani assume un peso diverso perché veniamo da questi due o tre risultati che non sono quelli che avremmo voluto e perché davanti abbiamo una squadra che è del nostro livello. Fa parte di quelle 7 proprietà del condominio. Quello che dobbiamo fare sempre è questa continua attenzione ed evoluzione, renderci conto del calcio che abbiamo proposto e di dove vogliamo portarlo. Lavorare in maniera corretta e seria giorno dopo giorno senza lasciarsi influenzare dal risultato. Anche se a volte gli episodi di una partita danno una sterzata brusca all’andamento delle cose”

SARRI- “È un avversario difficile perché qui lo hanno visto, come da altre parti, quanto sia bravo a organizzare il gioco di squadra e come sia bravo a mantenere la squadra corta facendo una ragnatela di passaggi stretti. Loro stanno anche bene per quello che hanno fatto vedere in Russia. Sarà una partita vera, di livello”

INSIGNE E FABIAN RUIZ – “Sono a disposizione, hanno svolto l’intera seduta in gruppo e con grande intensità, sono pronti per partire dall'inizio”

