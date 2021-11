Napoli, non c’è pace per Spalletti: Insigne salta il match con lo Spartak Mosca

Piove sul bagnato in casa Napoli. Nel momento clou del girone di andata, Spalletti continua a perdere pedine importanti per il suo scacchiere. Dopo gli infortuni di Osimhen e Anguissa e le positività al Covid di Demme, Politano e Zanoli, il tecnico toscano deve fare i conti con le condizioni di Insigne. Il capitano partenopeo ha saltato la rifinitura di questa mattina a Castel Volturno in vista della gara di Europa League contro lo Spartak Mosca. Il numero 24 non si è allenato con il gruppo, ma ha lavorato in palestra a causa di un fastidio al ginocchio destro. L'esterno azzurro non partirà per la squadra per il match di domani e le sue condizioni andranno valutate anche in vista del match di campionato contro la Lazio in programma domenica. In casa Napoli c'è grande apprensione, la squadra non può permettersi un'altra lunga assenza così importante e spera di recuperare il prima possibile il suo capitano.

IL COMUNICATO DEL CLUB PARTENOPEO - "Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano la gara di mercoledì contro lo Spartak Mosca in Russia per la quinta giornata di Europa League (ore 16.30). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione su inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Anguissa ha svolto terapie. Ounas terapie e personalizzato in campo. Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro".