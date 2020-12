Natale / Zona rossa sì, ma quando? Cdm nel pomeriggio: ecco cosa potremo fare (forse)

Sarà zona rossa, e questo è praticamente certo. Come, quando e con quali modalità in deroga agli spostamenti è tutto da stabilire. Il Governo è a un bivio, con la spaccatura fra rigoristi e non, con l'ombra di Italia Viva che si allunga visti i malumori di Renzi e della Bellanova. Domani c'è comunque un Consiglio dei Ministri programmato, fra circa 15 ore gli italiani dovrebbero finalmente sapere come potranno trascorrere il Natale. Le opzioni al vaglio sono due: la più probabile resta sempre quella di una zona rossa in festivi e prefestivi, dal 24 al 27 dicembre, il 30 e 31 e il 5 e 6 gennaio. Più difficile quella di una zona arancione "nazionale". Il tutto con delle deroghe agli spostamenti per massimo due non conviventi nel giorno di Natale.