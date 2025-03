Nations League, Germania - Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ritorno dei quarti di finale di Nations League. L'Italia vola a Dortmund per affrontare di nuovo la Germania, dopo la sconfitta per 1-2 a San Siro. C'è da rimontare lo svantaggio per accedere alla final four. La gara è in programma per domenica 23 marzo alle 20:45 al Westfalenstadion e sarà trasmessa in esclusiva su Rai Uno e in streaming tramite l'app di RaiPlay. Tutte le partite della competizione inoltre sono disponibili sempre in streaming su UEFA.tv.