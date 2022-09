Nazionale, Adani: "Immobile? Credo alla buona fede, ma rimane qualche dubbio"

TUTTOmercatoWEB.com

Daniele Adani, opinionista Rai, è intervenuto durante 'Diretta Azzurra' per analizzare quanto accaduto domenica mattina a Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, che non ha seguito i compagni a Budapest. In molti hanno ipotizzato un intervento della società biancoceleste nonostante il comunicato del medico della Nazionale e le parole di Mancini. L'ex difensore ha detto: "Ci sono stati tanti episodi in cui non c'è stata grande partecipazioni dei club alla causa della nazionale. Crediamo alla buona fede, ma rimane qualche dubbio. Lui voleva giocare una partita che per noi è come una finale".