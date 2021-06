Nazionale, Adani: “L’Italia non fa figure di m***a. E su Immobile…”

Nel corso della Bobo Tv, Lele Adani ha fatto il punto sul percorso della Nazionale sin qui a Euro 2020. Di seguito le parole dell'ex difensore di Inter e Fiorentina: "Il calcio di Mancini non si specula. Non si mette il culo al caldo in area di rigore ad aspettare l'avversario. A una partita dalla fine della fase a gironi, l'Italia ha dimostrato di non fare le figure di merda della Turchia. Yilmaz e compagni hanno rovinato tutto il percorso perché è venuta a Roma con la paura e ha giocato per lo 0-0. Poi ne ha presi due anche dal Galles perché se ti snaturi, cosa lo giochi a fare l'Europeo? Con la Svizzera l'Italia ha fatto delle uscite con il pallone da leccarsi i baffi. Quando fa gol vuole farne subito un altro. Tutti sono protagonisti. Non ci sono blocchi delle grandi squadre. Se vieni dall'Atalanta entri, due in campo e uno in panchina del Sassuolo e poi il centravanti della Lazio. La Nazionale tirava molto di meno in porta prima, adesso invece Ciro ha già fatto due gol in due partite. Entrambi segnati nel finale. Questo perché giochiamo per attaccare".