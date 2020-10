Nazionale, Lazzari convocato. La sua agenzia lo festeggia: "Congratulazioni Manu" - FT

Il duro lavoro paga sempre e Manuel Lazzari lo sa benissimo. I sacrifici e il costante impegno lo hanno portato prima a calcare palcoscenici importanti con la maglia della Lazio, poi a vestire nuovamente la maglia della Nazionale italiana. L'esterno biancoceleste ha già indossato la maglia degli Azzurri un paio d'anni fa e ora Mancini lo vuole con sè per le gare di ottobre. Nelle ultime ore in molti si sono complimentati con l'ex Spal, e in mattinata si sono aggiunti quelli dell'agenzia che gli cura gli interessi. Su Instagram, L'Italian Managers Group ha scritto: "Il nostro Manuel Lazzari è stato convocato dal Ct Roberto Mancini per le gare di Ottobre contro Moldova, Polonia e Paesi Bassi. Congratulazioni Manu".