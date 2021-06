Nazionale, Mancini perde una pedina: Pellegrini dice addio all'Europeo

Con grande delusione e rammarico, Lorenzo Pellegrini dice addio a Euro 2020. Il centrocampista della Roma non farà parte del gruppo azzurro che disputerà gli Europei a causa di un problema muscolare. L'ex Sassuolo esce dunque dalla lista dei convocati di Mancini che adesso dovrà decidere se convocarne un altro al suo posto. Il candidato numero uno è Castrovilli della Fiorentina. Questo il messaggio social di Pellegrini: "Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo europeo. L’amarezza in questo momento è molta…ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme".