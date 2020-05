'No allo stop della Serie A', Mignogna sulla petizione: "Occorre confermare la firma per email"

La vostra firma potrebbe non essere stata convalidata. Questo è quanto ha fatto sapere l'Avv. Gian Luca Mignogna in merito alla petizione lanciata dal Comitato Consumatori Lazio (“Covid-19 | Calcio e Indotto: No allo Stop per Decreto”) per impedire al governo di sospendere definitivamente il campionato di Serie A 2019/20. Il portale change.org ha infatti cambiato procedura (rispetto a quella per la petizione dello Scudetto 1915, ad esempio), validando la firma solo dopo una successiva conferma via email. L'Avv. Mignogna ha spiegato tutto nel dettaglio con il seguente comunicato:

CLICCA QUI PER FIRMARE LA PETIZIONE

"Il Comitato Consumatori Lazio esprime grande soddisfazione riguardo al fatto che la Petizione “Covid-19 | Calcio e Indotto: No allo Stop per Decreto” in pochi giorni ha superato quota 500 firme e oltre 420 condivisioni. Proprio tale ultimo dato, tuttavia, porta a ritenere che purtroppo non è stato convalidato un elevato numero di sottoscrizioni, quantomeno pari o addirittura superiore a quello risultante dai dati della piattaforma Change.org.

Nel ringraziare tutti i siti web, le trasmissioni radiofoniche ed i canali social che sin da subito hanno sposato contenuti e finalità della Petizione, il Comitato Consumatori Lazio ritiene che allo stato non sussistano ancora le condizioni per ritenere che la Serie A 2019/20 possa ripartire secondo i protocolli di sicurezza elaborati dal Comitato Scientifico della Figc e senza alcun pregiudizio patrimoniale per il sistema calcio e l’indotto, alcuno spreco di risorse economico/sociali utilizzabili per altre esigenze emergenziali ed alcun condizionamento degli esiti sportivi della competizione.

Per tali ragioni, il Comitato Consumatori Lazio invita tutti i tifosi, gli sportivi ed i soggetti direttamente o indirettamente interessati all’iniziativa a continuare ad apporre ulteriori sottoscrizioni, a tal fine precisando che secondo l’attuale procedura della piattaforma è necessario convalidare ogni singola firma dandone conferma attraverso l’indirizzo email ivi indicato.

Roma, 9 maggio 2020

Il Pres. del Comitato Consumatori Lazio

Avv. Gian Luca Mignogna".

CLICCA QUI PER FIRMARE LA PETIZIONE