Oddi: “La Lazio può battere chiunque, ma mancano tante partite...”

Juventus battuta per la seconda volta, la Lazio può festeggiare la Supercoppa italiana. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Oddi: "E questo sarebbe il 'sarrismo'? Io vedo solo una squadra che si affida ai singoli. Non credo che abbia influito nella prestazione della Juventus la stanchezza. La verità è che temevano molto la Lazio, hanno giocato con paura. La Lazio può battere qualsiasi squadra in questo momento, purtroppo mancano ancora molte partite, altrimenti avremmo potuto parlare serenamente di Scudetto".